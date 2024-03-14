Düşen eğitim uçağıyla ilgili 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen ve 1 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili olarak soruşturma yapmak üzere iki Cumhuriyet savcısı ve 1 Başsavcı vekili görevlendirildi.

Olay yerinde incelemeler devam ediyor.