Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması

Turgut Altınok, "Rakiplerimizin bir çete liderinden medet ummaları, ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir" dedi

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz konusu şahsın CHP tarafından finanse edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Aydın'da yakalan Übeyit Bartin'in sosyal medyadan kendisine yönelik yalan ve iftira paylaşımlarında bulunduğunu belirtti.

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