Trabzonspor taraftarı, maç sonunda sahaya girdi.

Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Fred ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle Süper Lig'deki deplasmanda galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Maçın ardından, sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.

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