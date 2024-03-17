Trabzonspor taraftarı, maç sonunda sahaya girdi.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2024 23:00, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 23:10
Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Fred ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle Süper Lig'deki deplasmanda galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Maçın ardından, sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
Gergin geçen maçın ardından sarı lacivertli futbolcular, sahanın ortasında galibiyeti kutlarken, ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.
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