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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2024 23:39, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 23:45
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden; "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

dedi.

Trabzonspor taraftarı, maç sonunda sahaya girdi.

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