Memurların ek mal bildiriminde kritik detaylar

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14 üncü maddesinde, "Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler." hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun 109 uncu maddesi hükmü gereğince memurların özlük dosyasına mal bildirimlerinin konulacağı ve 125 inci maddesinde ise belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamanın kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda, memurların mal bildiriminde bulunması, bildirimlerini yenilmesi, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma durumunda uygulanacak vb. hususlar düzenlenmiştir.

Ayrıca, ek mal bildirimi konusunda 3628 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan, 15.11.1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'in 10 uncu maddesinde, "3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

-Memurlar, normalde sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemekle yükümlüdürler.

-Ek mal bildiriminde ise memurlar, eşleri, velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda bildirmek zorundadırlar.

-Ek mal bildirimi, değişikliği izleyen 1 ay içinde verilmek zorundadır.

-Ek mal bildirimi için, kendilerine aylık ödenenler net aylık tutarının 5 katından, aylık ödenmeyenler ise GİH sınıfında 1 inci derecenin 1 inci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutardaki, para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, hisse senedi ve tahvilleri, altın ve mücevheratı, her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları, gelirleri beyan etmek zorundadırlar.

-Mal bildirimleri memurun özlük işleri ile ilgili birimine verilmek zorundadır.

-Memurun eşi de kamu hizmeti gören memur ise ayrı ayrı her ikisi de mal bildirimi vermek zorundadırlar.

-Mal bildirimi verilmemesi halinde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükmü uyarınca kişiye kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanacaktır.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar, yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alındığında, 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacaklardır.

-Ayrıca, sözleşmeli personelin bu cezayı alması durumunda disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine son verilir.

-Adaylık süresi içinde bu cezayı alanların ise disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile meslekten ilişikleri kesilir.