Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Yerel seçime son 2 gün kalırken ADA Araştırma tarafından Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Konya, Kayseri, Eskişehir, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Hatay, Adana, Denizli, Samsun, Aydın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için yeni seçim anketi sonuçları paylaşıldı. İşte yapılan seçim anketinin sonuçları şöyle:
Ada Araştırma | Analiz ve Danışmanlık, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı.
Araştırmalar 1-15 Mart, 20-28 Şubat Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ortalama bin 500 kişinin katıldığı seçim yoklamaları; Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Konya, Kayseri, Eskişehir, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Hatay, Adana, Denizli, Samsun, Aydın, Ordu büyükşehirlerinde yapıldı.
Anket sonnuçlarında çok yakın seyreden illerde bir olan Eskişehir Büyükşehir'e ilişkin;
Eskişehir'de yaşayan seçmenlere 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişiye; "Bu pazar bir yerel seçim olsa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. Yapılan ankete göre;
.Nebi Hatipoğlu: %44,3
.Ayşe Ünlüce: %41,9
.Melih Aydın: %5,4
.Oğuz Beki: %4,2
ADA Araştırma'ya göre diğer büyükşehirlerin anket sonuçları şöyle: