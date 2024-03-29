Alf Araştırma'nın son seçim anketine göre kim önde?
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi; Aydın, Denizli, Yalova, Isparta, Samsun, Manisa, Antalya, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Edirne, Ordu, Bursa seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı. İşte anket sonuçları...
Alf Araştırma'nın Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmasında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı.
Araştırmalar 6-11 Mart, 21-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ortalama iki bin 500 kişinin katıldığı seçim yoklamaları; Aydın, Denizli, Yalova, Isparta, Samsun, Manisa, Antalya, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Edirne, Ordu, Bursa büyükşehirlerinde yapıldı.
Özellikle merak konusu olan Anket sonuçlarında çok yakın seyreden illerde bir olan İstanbul Büyükşehir'e ilişkin;
İstanbul ilinde 4200 kişi yapılan görüşmeyle ; 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi İstanbul ilinde gerçekleştirdiğimiz son araştırma sonuçları şu şekildedir;
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
. Ekrem İmamoğlu %41,9
. Murat Kurum %39,1
Alf Araştırma'ya göre diğer büyükşehirlerin anket sonuçları şöyle: