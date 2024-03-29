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ORC Araştırma anketi: Ankara ve İstanbul'da hangi aday önde?

Yerel seçimlere son 2 gün kala ORC Araştırma Ankara ve İstanbul büyükşehirleri başta olmak üzere; İzmir, Balıkesir, Kars, Adana, Isparta, Eskişehir, Uşak, Antalya, Denizli 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı. İşte sonuçlar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2024 14:34, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 14:36
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ORC Araştırma anketi: Ankara ve İstanbul'da hangi aday önde?

ORC Araştırma'nın Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmasında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmalar 21-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ortalama bin 500 kişinin katıldığı seçim yoklamaları; Ankara ve İstanbul büyükşehirleri başta olmak üzere; İzmir, Balıkesir, Kars, Adana, Isparta, Eskişehir, Uşak, Antalya, Denizli büyükşehirlerinde yapıldı.

Özellikle merak konusu olan Anket sonnuçlarında çok yakın seyreden illerde bir olan İstanbul , Ankara ve İzmir Büyükşehir'e ilişkin;

İstanbul ilinde 4350 kişi yapılan görüşmeyle ; 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi İstanbul ilinde gerçekleştirdiğimiz son araştırma sonuçları şu şekildedir;

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

. Ekrem İmamoğlu %42,4
. Murat Kurum %41,3

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

. Mansur YAVAŞ %51,5
. Turgut Altınok % 36,2

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

. Cemil TUGAY %44,9
. Hamza DAĞ % 36,2

ORC Araştırma'ya göre diğer büyükşehirlerin anket sonuçları şöyle:

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