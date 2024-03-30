31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu
Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. İstanbul'da seçmenlerin oy kullanacağı okullarda sandıklar kurulmaya başlandı. Sandıklar ve kabinler sınıflara yerleştirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 12:25, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 12:30
Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle okullarda son rötuşlar yapılıyor.
Beşiktaş Balmumcu'da bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu'na sabah saatlerinde hazırlıklar başladı.Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi.
Sıralar çekildi, sandıklar yerleştirildi.Sınıflara taşınan paravanların kurulumuna başlandı.
Seçmenlerin oylarını kullanacakları sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.Türkiye yarın sandık başına gidiyor