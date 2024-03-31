YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

YAYIN YASAKLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 32 ilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Seçimde 34 siyasi partinin yarıştığı 207 bin 848 sandıkta 64 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz tamamlanmıştır. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri için veri akışı devam etmektedir. YSK siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağı konusunu değerlendirecek."