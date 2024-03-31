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İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEM Partililerin görüntülerini paylaştığı, 'taşımalı seçmen' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 16:38, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 16:40
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İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması

Mardin, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ın ilçelerinde asker ve polislere taşımalı oy kullandırıldığı görüntüleri kayıt altına alan DEM Partili vekiller seçim yasaklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise görüntüleri yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddiası doğru değildir. Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtilmiş, beşinci fıkrasında da; "Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar." denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterilmiştir.

Öte yandan polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerler de oy kullanabilmektedir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz."

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