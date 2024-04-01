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Eskişehir'de son dakika seçim sonucu! Ayşe Ünlüce kazanan isim oldu

Eskişehir'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Ayşe Ünlüce Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İlçelerin 8'ini CHP, 4'ünü AK Parti, 1'ini DSP, 1'ini ise BBP kazandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 02:05, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:07
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Eskişehir'de son dakika seçim sonucu! Ayşe Ünlüce kazanan isim oldu

Eskişehir'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Ayşe Ünlüce Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise CHP'li 8 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 4 belediye, DSP ve BBP ise 1'er ilçe başkanlığını kazandı.

ÜNLÜCE KİMDİR?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili olan eşi Aydın Ünlüce'yi geçen yıl mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ünlüce, Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak görev yaptı. Türk Telekom A.Ş. ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde hukuk müşaviri olarak görev alan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 1'inci Hukuk Müşaviri oldu. 2018 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevine getirilen Ünlüce, 2024 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa etti.

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