Muhittin Böcek: Halkıma hesap vererek geldim bu günlere

Kesin olmayan sonuçlara göre 2'nci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan eski hizmet binasına gelerek balkon konuşması yaptı. Belediye önünde toplanan yoğun kalabalığa hitap eden Başkan Böcek, seçim sürecinde bütün Antalya'nın oylarına talip olduğunu hatırlattı. 19 ilçe 913 mahallede kendisine destek olan yol arkadaşlarına, vatandaşlara teşekkür eden Başkan Böcek'in konuşması, sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla kesildi.

KONYAALTI'NDA VE BÜYÜKŞEHİRDE REKOR

Başkan Böcek, önce Konyaaltı'nda, ardından büyükşehirde rekor kırdığını söyledi. Böcek şöyle konuştu:

"4 dönem üst üste Konyaaltı'nda belediye başkanlığı yaparak rekor kırmıştım. Üst üste ikinci defa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıran sizler oldunuz. Bizi seven bize oy verenleri mahcup etmeden, çalmadan çırpmadan, halkıma hesap vererek geldim bugünlere. Hepinizin başkanıyım. Herkesin başkanı olmaktan bir an bile ayrılmayacağım. 14 ilçe belediyeyi aldık. Rekor kırmaya devam edeceğiz."

Seçim sürecinde kentin farklı noktalarına asılan afişlerinin yırtıldığını hatırlatan Başkan Böcek, "Birileri balkonlarda konuşmalar yapıyordu. Antalyamız'da hiçbir bahaneye sığınmadan dimdik ayaktayız. Bundan sonra da sosyal yardımlarımızı en yüksekten vermeye bütün vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmeye belediyecilik anlayışımız ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 5 yıl personelin maaşını ödeyemez, sosyal yardımları düşürür dediler. İlklere adım attık. Seçim meydanlarımızda ne söylediysek tek tek hayata geçireceğiz. Hani bilirsiniz siyasi partileri ayar etmeye çalışan ağa babaları vardı. Ağa babaları olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar afişler yaptılar. Yeri geldi afişlerimizi yırttılar ama sandıktan yırtamadılar" dedi. Muhittin Böcek, alandaki kalabalığın yuhalaması üzerine "Yuh yakışmaz bize" dedi.

Mazbatayı alır almaz söz verdiği projeleri yerine getireceğini, Antalya'da herkesin özgürce yaşamaya devam edeceğini anlatan Muhittin Böcek, "60'ncı Altın Portakal Festivali'ni birlikte yapacağız. Festivali siyasete alet ettiler" diye konuştu.

Başkan Böcek'e 2'nci defa Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na seçilen Ümit Uysal ve Konyaaltı Belediye Başkanı seçilen Cem Kotan, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da eşlik etti.