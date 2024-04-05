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Van'da süreç henüz bitmedi!

YSK'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Zeydan'a mazbata verilmesi kararı tartışılırken, AK Parti içinde bazı isimler, yaşananların partiye yönelik 'bir kumpas' olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 09:33, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:38
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Van'da süreç henüz bitmedi!

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını siyasi yeterliliği bulunmamasına rağmen seçime girerek kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi kararı alınmış olması, sürecin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Zeydan'ın memnu haklarının iadesine yönelik başlatılan hukuki süreçte, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinin (ACM) aldığı son kararın kesinleşmesi gerekiyor. Mahkeme son olarak Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı kararını almıştı, ancak bu kararla ilgili itiraz süreci tamamlanmadığı için YSK, Diyarbakır 5'inci ACM'nin verdiği 'Seçilme yeterliliği vardır' şeklindeki ilk kararı üzerinden hareket etti. Bu aşamadan sonra, itiraz süreci tamamlanıp, seçilme yeterliliği olmadığına yönelik mahkeme kararı kesinleştiğinde Zeydan'ın belediye başkanlığı düşecek. Ardından da Van Büyükşehir Belediye Meclisinde yeni başkanlık seçimi yapılacak. DEM Parti, Van'da 14 ilçenin tamamını kazanmıştı. Bu nedenle, belediye meclisindeki çoğunluk da DEM Parti'de olduğu için, yeni seçilecek başkan da DEM'li meclis üyelerinden birisi olacak.

HSK'nın, Diyarbakır Ağır Ceza'ya inceleme kararı doğru çıkmadı

AK PARTİ İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Öte yandan, Van'la ilgili yaşanan süreçte AK Parti içinde de farklı görüşler dile getiriliyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetiminde ve bakanlar arasında bu konuda ortak bir tavır söz konusu değil. Parti yöneticilerinin bazıları mazbata tartışmaları sırasında hukuki sürecin beklenmesi gerektiğini, bazılarının ise mazbata verilmemesi yönünde tavır sergilediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum ise, Van sürecinin tamamen hukuki bir çerçevede yaşandığını belirtti. Uçum, ayrıca memnu hakların iadesine yönelik karara vurgu yaparak "terör örgütü propagandası suçundan Yargıtay'ca onanan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yasaklı hakların iadesinin söz konusu olamayacağını ama bunun nasıl olduğunun da değerlendirileceği de not edilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

"AK PARTİ'YE KUMPAS VAR"

Parti içinde tüm bu yaşananların AK Parti'ye yönelik 'Bir kumpas' olabileceği yönünde de değerlendirme yapılıyor. Özellikle Diyarbakır 5'inci ACM tarafından verilen 'Memnun hakların iadesi' şeklindeki ilk karara imza atan hakimle ilgili tartışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Bu arada, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında HSK inceleme başlattı.

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