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Mübaşir olarak işe başladığı adliyede avukatlık yapıyor

Trabzon Bölge Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan Emin Saygın, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak avukatlık cübbesini giydi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 11:18, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:43
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Mübaşir olarak işe başladığı adliyede avukatlık yapıyor

Saygın, 2008'de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştirilmesine rağmen çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemedi.

Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kaydolan Saygın, üçüncü sınıfta okurken eğitimini yarıda bırakarak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi.

Saygın, 2011'de sınav sonrası Batman Adliyesine mübaşir olarak atandı.

Batman'da 4 sene görev yaptıktan sonra Trabzon'a tayin edilen Saygın, 5 yıl Trabzon Adliyesinde, 4 yıl da Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde çalıştı.

Saygın, aynı dönemde İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki kaydını da yenileyerek eğitimine devam etti.

Fakülteden 2021'de mezun olduktan sonra memurlara tanınan haktan yararlanıp istifa etmeden stajını tamamlayan Saygın, cübbesini giyerek avukatlık yapmaya başladı.

- "Avukatlık mesleği için mübaşirlikten istifa ettim"

39 yaşındaki Emin Saygın, AA muhabirine, daha önce hukuk fakültesini kazandığını ancak imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını söyledi.

İş hayatına atılmak durumunda kaldığını anlatan Saygın, mübaşir olarak Batman ve Trabzon'da farklı birimlerde, bölge adliye mahkemesinde çalıştığını belirtti.

Saygın, mesleği dolayısıyla çok fazla dosya gördüğünü ve tecrübe edindiğini dile getirerek, "Hukuk Fakültesinden mezun oldum, stajımı da Trabzon Barosunda tamamladım. Bir süre çalışmaya devam ettim. Artık avukatlık mesleği için mübaşirlikten istifa ettim." dedi.

Bir dönem uzlaştırmacılık ve arabuluculuk da yaptığını anlatan Saygın, şunları kaydetti:

"Daha önceki meslektaşlarımın artık avukat olarak seslenmeleri hoş bir duygu. Mübaşir olarak ele aldığımız dosyaları artık avukat olarak inceliyoruz. Farklı bir göz oluyor çünkü bakış açınız değişiyor. Dosyalar üzerindeki etkiniz, dosyaya bakış açınız değişiyor. Artık dosyalara bir çözüm bulmak için bakıyorsunuz."

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