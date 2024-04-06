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Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor

Dolandırıcılar bu kez banka promosyonlarına göz dikdi. Emeklileri banka çalışanı gibi arayan dolandırıcıların banka hesap bilgilerine ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Uzmanlar da kişisel bilgilerin telefon üzerinden paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 12:59, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:56
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Promosyon dolandırıcılarına dikkat! 2 yöntem kullanılıyor

Banka promosyonları 15 bin liraya kadar çıkınca, dolandırıcılar hedeflerine emeklileri aldı.

Dolandırıcılar kendilerine banka yetkilisi izlenimi vererek, vatandaşları telefonla arayor ve tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Banka çalışanı gibi arayan dolandırıcıların iki yöntem kullanıyorlar.

Bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılar emekli promosyonunu evinize getireceğiz yalanıyla özel bilgileri istiyorlar. TC kimlik numarası, banka hesap numarası, banka kartı ve kredi kartı şifre bilgilerini öğrenmek isteyen dolandırıcılar ın bu yöntemle yüzlerce kişinin aldatıldığı belirlendi.

Diğer yöntemde ise daha önce promosyon almış emeklileri hedef seçen dolandırıcılar, yeni zamlı promosyonu alabilmek için eski promosyonuna ilişkin bir fark ödemesi çıktığını ve bunun için verecekleri hesap numarasına para aktarılmasını istiyorlar.

Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık "Bu genelde telefon üzerinden gerçekleştiriliyor. Çünkü biliyorlar ki emekliler bu konuda dijital ortam telefon konusunda yeterli bilgi birikime ve donanıma sahip olmayabiliyorlar. Maaş kartlarımınz arkasında CVV söz konusu. CVV numraları aslında o kartın güvenliğini sağlayan üç haneli numaralardır. CVV kodunu alan dolandırıcılar özellikle emeklilerimiz gece yatarken internet işlemlerini kullanıyorlar." açıklamasında bulundu.

Kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıları yapan uzmanlar, "Hemen ilgili bankalarıyla yani hesaplarının bulunduğu bankayla iletişime geçerek, eğer bilgilerini verdilerse ivedilikle hesaplarına bloke koymalıdırlar." değerlendirmesine bulundu.

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