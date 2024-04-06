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Bakan Yerlikaya: 2 polis memuru açığa alındı

Taksim'de yaşanan gözaltılarla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya "Olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2024 21:49, Son Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:56
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İçişleri Bakanı Bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda İsrail ile ticaretin kesilmesi için Taksim'de eylem yapan kişilere ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in zulmü altındaki Filistinlilere destek amacıyla Beyoğlu'nda gösteri düzenleyen gruba müdahale eden 2 polis memuru açığa alındı.

Bakan Yerlikaya:

"Bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail'le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.

Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır.

Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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