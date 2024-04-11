Ücretli öğretmenlere sorumluluk sınavlarında görev verilebilir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğilim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karamı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a)Yüksek Öğrenimli olmak koşuluyla;

1)Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta Öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1)Resmi görevi bulananlara haftada 10 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve 99686242 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede anılan Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, hiçbir şekilde 9'uncu maddede belirtilen haftada azami verebilecekleri ders saati sınırı aşılmaksızın sadece rutin müfredat kapsamında okutulmak durumunda olunan ders görevleri ile bu derslerin uzantısı olan sınavlarda görev verilmesi mümkün olup: bu konumda olanlara bunun dışında herhangi bir alanda görev verilerek karşılığında ücret ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR