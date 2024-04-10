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Ayakta tedavi beyan belgesi nedir? Hangi hallerde istenir?

Öğretmenlerin ayaktan tedavi olduğu günlerde okula gidemediği/derse giremediği durumlarda ayakta tedavi beyan belgesi vermeleri gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 10:00, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:13
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Ayakta tedavi beyan belgesi nedir? Hangi hallerde istenir?

Ayakta tedavi işlemleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Ayakta Tedavi İşlemleri" konulu, 23.06.2010 tarihli ve 1883/31270 sayılı ve 2010/41 nolu genelgesi bulunmaktadır.

Bu genelgeye göre; Ayakta tedavi nedeniyle görevine gelemeyen personelin takibi ve izinli sayılabilmesi için "Ayakta Tedavi Beyan Belgesi" doldurulması gerekmektedir.

Söz konusu genelgede;

"Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumunun 14.01.2010 tarihli duyurusunda; "Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatli bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta tetkik ve tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için müdavi hekimlerce 29/09/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer ) yayınlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki "Çalışabilir Kağıdı" (EK-11/A) düzenlenecektir." hükmüne yer verilmişti.

Ancak, 29.09.2008 tarih ve 27012 sayılı Resmi Gazetede ( mükerrer ) yayınlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğde ayakta tedavi görüp de hastalık raporu verilmeyenlere müdavi hekimlerce düzenlenen "çalışabilir kağıdı" kurumların personelinin takibinde kolaylık sağlamakta iken, bu belge 25/03/2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazete (mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, söz konusu çalışabilir kağıdının kaldırılması tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına giden personelin takibinde güçlüklerin çekilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki "Ayakta Tedavi Beyan Belgesi'ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir." açıklamalarında bulunulmuştur.

İşte o genelge;

İşte Ayakta Tedavi Beyan Belgesi;

Ayakta Tedavi Beyan Belgesinin Word halini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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