İstanbul ve Konya'da sahnelenen oyun, geçmişten farklı değil

İstanbul Taksim ve Konya'da aynı gün İsrail'i protesto gösterilerinde devlet ve hükümet aleyhinde sloganlar atılması akıllarda soru işaretlerine yol açtı. Korsan gösterilerde "katil devlet", "katil AKP", "İş birlikçi AKP" diye sloganlar atılması ve polisle çatışmaya girilmesi "Gezi benzeri" bir kalkışma provası olarak nitelendirildi. Güvenlik kaynakları, 7 Ekim'den bu yana 600'ü aşkın protesto eylemi gerçekleştirildiği ve hiçbir müdahalenin yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Gruba, Taksim-İstiklal dışında istedikleri yerde gösteri yapabileceklerinin iletildiği ancak Taksim'de ısrar ettikleri belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü taşkınlık yapan ve gözaltına alınan isimlerin terör örgütleri ile olan iltisaklarını tek tek ifşa etti. Başrolünde Gençlik Kolektifleri, Halk Evleri ve DHKP-C yanlısı korsan derneklere tabi isimlerin yer aldığı sözde Gazze eyleminde başörtülü birkaç kişi ise bilinçli olarak ön plana itildi. "Filistin İçin Bin Genç" adı verilen inisiyatifin Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu olduğu ortaya çıktı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile birlikte TİKKO, DHKP-C, Devrimci Karargah ve benzeri sol aşırılıkçı yapıları bünyesinde barındıran SGDF, eylemi üstlendi ve "Taksim'deki olaylara karışanlar bizim arkadaşlarımız" ifadesini kullandı.

Güvenlik kaynaklarına göre olayların arka planında farklı ülke istihbarat servisleri de mevcut. Ön planda özellikle başörtülü figürlere yer verilen Taksim provokasyonuna en büyük destek ise İran yanlısı medya kuruluşları ve STK'lardan geldi.

BAŞÖRTÜLÜ FİGÜR ÖN PLANDA

Sosyal Bilimci Prof Dr. Bedri Gencer "Sosyalist arka plan gerçekliğine rağmen başörtülü figürün özellikle ön planda tutulması olayın en önemli boyutudur" değerlendirmesinde bulundu. Gencer'e göre, bu yolla Türk toplumu ve İslam dünyasına AK Parti hem Gazze direnişine karşı hem de başörtülüleri imajı vermeye çalışıldı. Sahnelenen oyunun geçmişten farklı olmadığını kaydeden Gencer, şunları kaydetti: Taksim'de sivil protesto görünümlü bir siyasi kalkışma izledik. Her şey çok net. Mekan, sloganlar ve aktörler ve piyonlar aynı. Bize alenen 'Türkiye'yi bir kez daha yakarız' mesajı veriyorlar. Bu klik durmayacak çünkü 31 Mart'ı bir rövanş olarak görüyorlar ve oradan aldıkları güçle de iktidarı sokak olayları ile devirme hayali kuruyorlar. Bu Sol-Sosyalist yapılar demokrasiyi sadece seçimden ibaret görmüyorlar. Kesintisiz bir süreç ve kalkışma, kaos merkezli bir pratiğe inanıyorlar. Bir süredir çok fazla öne çıkardıkları Gezi provokasyonu için zemin oluşturuyorlar. Bunu yaparken de bu sefer AK Parti tabanı ile Erdoğan arasındaki bağı koparacak sembol ve söylemleri bilinçli bir biçimde ön plana çıkarıyorlar. Gazze ve başörtüsü bu yönü ile stratejinin en hassas unsurları...

GAZZE GİBİ BİR DERTLERİ YOK

Müstafi Amiral Cihat Yaycı ise "Taksim olayı, uzun zamandır yapılan hazırlıkların bir devamı. FETÖ ve tüm Türkiye düşmanlarının oluşturduğu konsensüs karmaşa ve kaos senaryosundan vazgeçmeyecek. Son olayda sahneye sürülenlerin de Gazze gibi bir derdi yok. Seçim sonuçları ile birlikte yeni bir evreye geçtiler. Devleti yönetilemeyen aciz duruma sürüklemek adına her tür provokasyonu deneyecekler. Dış etkenlerle birlikte FETÖ'nün de bu sol-illegal yapıların bir parçası olduğu unutulmamalı. Cami, kışla saldırıları ve Van'da sergilenen şiddet, Avrupa'da gurbetçilere dönük terör ve bölgesel gelişmeler bir arada okunmalı. Aynı odakların yönettiği süreç büyük çapta asayiş sorunlarını hedefliyor. Ardından yönetilemeyen ülkeye FETÖ merkezli bir teknokrat hükümet dayatacaklar. Kimse bu olayları hafife almamalı" uyarısında bulundu.

"Filistin İçin Bin Genç" ismini alan grubun daha önce de Azerbaycan misyonunu hedef aldığını hatırlatan Yaycı "Bu hedefler birileri tarafından belirlenip bunlara veriliyor. Bu kişiler neden BAE, Suudi Arabistan ya da ABD, İsrail'i değil de hep aynı noktalarda yoğunlaşıyor?" dedi.

YILMAZ BİLGEN