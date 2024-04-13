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Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Tunç, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında, teleferik hattını işleten firma ile bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 16:28, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:39
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Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın titizlikle devam ettiğini duyurdu.

Tunç, soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyetin, kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptığını duyurdu.

Kaza, taşıyıcı direklerin bağlantı noktasındaki kırıktan meydana geldi

Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda, olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendildi.

13 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Tunç, kazada, ilgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının tespit edildiğini, teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Tunç, "Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

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