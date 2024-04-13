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Fernando Santos: Rakibimiz hiç olmayan pozisyondan gol buldu

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Samsunspor ile 1-1 berabere kalınmasının ardından, "Rakibimiz de hiç olmayan pozisyondan gol buldu. Oyuncularım çok uğraştı ama olmadı. Bazen futbolda bunlar oluyor, diyecek bir şey olmuyor." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 21:40, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 21:41
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Fernando Santos: Rakibimiz hiç olmayan pozisyondan gol buldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı!

Santos'un yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı;

"HERKES ÇOK ÜZGÜN"

"Şu anda durum zor. Son 3 maçı düşünürsek, son 3 maçta kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı. İlk yarı, çok iyi başladık. Şanslar yakaladık, golü de bulduk. "Dediğiniz gibi durum zor, son 3 maçı düşünürsek. Ben aslında son 3 maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Olmadı. İlk yarı çok iyi başladık. Önde baskıyla başladık, şanslar da yakaladık. Golü de bulduk. Hatta 2, 3 yapabilirdik ilk yarı. Takımın ilk yarıdaki oyunundan memnunum. İkinci yarıya da iyi başladık ama sonra geri çekilmeye başladı takımımız. Bu geri çekilmeyi engellemek için Alex'i oyuna aldım ama tam o zamanlarda gol yedik. Oyuncularım istediler, denediler. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok. Herkes çok üzgün."

"RAKİBİMİZ HİÇ OLMAYAN POZİSYONDAN GOL BULDU"

"İlk yarıda gayet net pozisyonlar bulduk, 2-3 yapabilirdik ama olmadı. Hücum aksiyonu anlamında üretkendik sonra bu üretkenlik düştü. İkinci yarıda aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini söyledim ama geri çekildik. Rakibimiz de hiç olmayan pozisyondan gol buldu. Oyuncularım çok uğraştı ama olmadı. Bazen futbolda bunlar oluyor, diyecek bir şey olmuyor."

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