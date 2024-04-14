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AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması

Monaco'ya gidip yediği ıstakozun fotoğrafını paylaştığı için hem partisinden hem de muhalefetten tepki gören AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, yaptığı açıklamayla özür diledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 20:26, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 20:47
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AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili eski gazeteci Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması gündeme oturdu. Bursalı'ya her kesimden tepki yağdı.

Bursalı, gelen sert tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Özür dileyen Bursalı, şu ifadeleri kullandı;

"YAPMADIĞIM BU HATA İÇİN TÜM KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM"

*Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

*Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

*İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz!

Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!

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