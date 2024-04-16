İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!

Açıklamada yüksek seviyede borun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği ifade edilirken; "Bu sebeple ürünün uzun vadede sağlık riski göz ardı edilemez" denildi.

İsviçre Ekonomim'de yer alan habere göre Federal Gıda Güvenliği Dairesi tarafından yayımlanan duyuruda, ülkedeki Beypazarı sodalarının içerisinde yer alan aşırı bor seviyesi nedeniyle sağlık riski oluşturması nedeniyle tüketilmemesi tavsiye edildi.

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