İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, Beypazarı marka sodalarda aşırı seviyede bor tespit edildiğini bildirdi. Ülkede sodalar satıştan geri çekildi.
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 11:35, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:32
İsviçreEkonomim'de yer alan habere göre Federal Gıda Güvenliği Dairesi tarafından yayımlanan duyuruda, ülkedeki Beypazarı sodalarının içerisinde yer alan aşırı bor seviyesi nedeniyle sağlık riski oluşturması nedeniyle tüketilmemesi tavsiye edildi.
Sodanın İsviçre'deki dağıtımcısı BAK-SAN GmbH'nin ürünü derhal satıştan çektiği ve geri çağırma işlemlerini başlattığı bildirildi.
Doğurganlığı etkiliyor
Açıklamada yüksek seviyede borun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği ifade edilirken; "Bu sebeple ürünün uzun vadede sağlık riski göz ardı edilemez" denildi.