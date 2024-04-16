MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
%0 Faizli 25.000 TL Müjdesi!
%0 Faizli 25.000 TL Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
Bu uygulamaya dikkat! Çocuklar için yeni tehlike: SimSimi
Bu uygulamaya dikkat! Çocuklar için yeni tehlike: SimSimi
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak
AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak
AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında
AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında
Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Meclis'te mesai yeniden başlıyor
Meclis'te mesai yeniden başlıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama

Beypazarı Maden Suyu firması, ürünlerinde bor miktarının yüksek olduğu iddialarını yalanlayarak, "Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde olduğumuzu vurgularız" açıklamasında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 17:32, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:33
Yazdır
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama

Son günlerde Beypazarı Maden Suları hakkında sosyal medyada, "ürünlerde bor miktarının yüksek olduğuna" dair iddialar ortaya atılmıştı. O iddialar birinci ağızdan yalanlandı.

"Kötü niyetli ve haksız ithamlar ile ilgili tüketicilerimizi aydınlatmak ve doğru bilgileri aktarmak isteriz"

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan firma, "Bir kısım sosyal medya mecralarında İsviçre kaynaklı bir habere dayandırılarak markamız Beypazarı Doğal Maden Suyu hakkında haksız ve gerçek dışı dezenformasyon amaçlı yayınlar yapılarak ürün içeriğindeki bor miktarının yüksek olduğu ve sağlığa zararlı olduğu yönünde asılsız itham ve içerikler paylaşılmıştır. Bu tür kötü niyetli ve haksız ithamlar ile ilgili tüketicilerimizi aydınlatmak ve doğru bilgileri aktarmak isteriz. Ülkemizin yüzde 100 yerli ve milli değeri olan 'BEYPAZARI' markası uluslararası arenada hızla büyümektedir. Firma olarak 30'u geçkin ülkeye ihracat yaparak Türkiye, Avrupa ve Dünya kalite ödülleri almış, ISO 22000; ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; FSSC 22000 ve ESMA kalite sertifikalarına sahip olan ve sektörde saygın bir yere sahip olan bir markayız. Şirketimiz ürünlerinin kalitesini sürekli olarak titizlikle izlemekte, yine ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlenerek düzenli olarak analizleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Uluslararası kuruluşlar içme suyundaki bor miktarı için farklı rehber değerler belirlemişlerdir"

Firma açıklamasına şöyle devam etti:

"Farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar içme suyuyla ilgili kalite standartlarını belirlerken farklı bilimsel verilere ve politik yaklaşımlara dayanarak değişiklikler yapabilirler. Bu politika ve yaklaşımlar, hangi bilimsel çalışmanın temel alındığı, tüketim alışkanlıkları, vücut ağırlıkları ve diğer faktörlere göre değişiklik arz etmektedir. Başka uluslararası kuruluşlar da içme suyundaki bor miktarı için farklı rehber değerler belirlemişlerdir."

İçme suyundaki bor seviyesine ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşların farklı seviyeler belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "İçme suyundaki bor için sağlık temelli düzenleyici sınırlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2,4 mg/L, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi tarafından 4 mg/L ve Avrupa Birliği tarafından 1 mg/L olarak belirlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA) ise içme suyundaki bor minerali için bir düzenleyici sınırlama belirlememiş ancak ömür boyu sağlık danışma değerini 5 mg/L olarak belirlemiştir" denildi.

Beypazarı Maden Suları'nın Türkiye'deki Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği'ne ve uluslararası standartlara uygunluğunu beyan eden firma, "Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde olduğumuzu vurgularız. Haberin İsviçre kaynaklı olmasına rağmen, bu haberin yerel basında 'yüksek değer çıktı' şeklinde sunulmasının, bilgiyi yanlış algılamaya yönelik bir çaba olduğunu düşünüyoruz. Önceki yıllarda İsviçre akredite analiz laboratuvarı EUROFİNS tarafından yapılan bor analiz sonucunu da paylaşarak, şeffaf ve doğru bilgi aktarımını sağlamaya önem verdiğimizi belirtmek isteriz. (Analiz sonucu sapma değeri ile birlikte 0,80 mg/lt'ye denk gelmektedir.) Tüm bu olumsuz haberlere ve yanlış algı oluşturma çabalarına rağmen yanımızda olan, güvenini koruyan, desteğini esirgemeyen değerli ve bilinçli tüketicilerimiz ile doğru haberi paylaşabilmek adına bizlerle iletişime geçen kıymetli basın mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz" açıklamasında bulundu.

İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber