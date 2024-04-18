Emekliye refah payı geliyor! Tarih belli oldu

Işıkhan, yakın zamanda basın mensuplarını da davet edip bu konuda bir lansman gerçekleştireceklerini belirterek, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız" diye konuştu.

GÜNDEMİMİZDE YOK

Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Işıkhan, "Yok, hayır. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum.

Sadece ekonomik refahtan değil sağlık ve diğer boyutları da düşünmemiz lazım. Bu çerçevede emekliler yılını gerçekleştireceğiz." karşılığını verdi.

Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok.

Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek.

Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.

En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira.

Zaten temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak" dedi.