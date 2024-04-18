Tokat'ın üç ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi
Tokat merkezli 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 07:24, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 07:21
Tokat Valiliği gece yaşanan 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı.Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yapılan açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" denildi.