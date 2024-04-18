AFAD'dan Tokat'taki depreme dair açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremden ilçedeki 5 ahırın ve Yozgat'ta 2 katlı bir evin etkilendiğine dair ihbarlar alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 18:58, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 19:06
AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun şekilde hissedildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, an itibarıyla Yozgat'ta 2 katlı bir ev ile Sulusaray'da 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığı, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.