AFAD'dan Tokat'taki depreme dair açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun şekilde hissedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, an itibarıyla Yozgat'ta 2 katlı bir ev ile Sulusaray'da 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığı, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.