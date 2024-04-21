Ünlü komedyen Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı

Son dönemin en ünlü komedyenlerinden Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde futbol oynarken sakatlandı. Omzunun üstüne düştüğü ifade edilen Hasan Can Kaya'nın kaldırıldığı hastanede omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Konuşanlar programıyla tanınan komedyenin acil ameliyata alındığı belirtildi. Beş saat süren ameliyatın başarılı geçtiği ve Hasan Can Kaya'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede birkaç gün müşahade altında tutulacak komedyenin, 24 Nisan-1 Mayıs arasında yapacağı ve biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesininin ileri bir tarihe erteleneceği duyuruldu.