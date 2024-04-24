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Bakan Işıkhan'dan Beşiktaş'taki yangına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Yaklaşık 1 ay önce İstanbul Beşiktaş'ta bir iş yerinde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin İlçe belediyesinin ciddi bir ihmali olduğunu söyledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 11:43, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:55
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Yaklaşık 1 ay önce İstanbul Beşiktaş'ta bir iş yerinde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına da değinen Işıkhan, şunları kaydetti:

Bakan Işıkhan: Emekçiler samimi icraatların muhatabı olmalı

"Bakanlık olarak kayıplarımızın ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Birçok basit konuda infial çıkaran bir kesim var ama nedense bu kişiler, 29 işçinin öldüğü bu büyük felakete kör, sağır ve dilsiz duruma geldiler. Çünkü bu yangında işverenin sorumluluğu gibi bu işletmeye çalışma ruhsatı veren ilçe belediyesinin ciddi bir ihmali de söz konusu. CHP Belediyesi diye bu ölümlere sessiz kalındığı zaman, samimiyetiniz sorgulanıyor. Samimi olmak lazım. Gerçekten vatandaşımızın sağlığını ve güvenliğini düşünerek hareket etmemiz, tavır ve duruş almamız lazım. Biz devam eden hukuki sürecin takipçisiyiz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda denetimlerimizi sıkılaştırarak devam ettireceğiz. Tüm belediyelerimize, kurumlarımıza, işverenlerimize sesleniyorum; iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken önlemleri alın mevzuatı uygulayın. Mevzuata uymayan herkese politikamızdan taviz vermeden kararlı bir şekilde en ağır yaptırımları uygulayacağız."

Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti

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