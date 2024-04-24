Ankara'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Ankara'da çıkan silahlı kavgada, 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 23:47, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 23:47
Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bir mesire alanında bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanının işletmecisi Murat Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Y.E.H, Yılmaz ve iş yeri çalışanı Alaeddin Albaba'yı silahla vurdu.
Yılmaz, olay yerinde Albaba ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.