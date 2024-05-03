Binlerce memur bankada sıra bekliyor. Seçim ücreti ödenme sistemi değiştirilmeli!

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde görevlendirilen kamu görevlilerinin ve diğer görevlilerin ücretleri halen ödenmemiştir. Ne zaman ödeneceğine ilişkin ise resmi açıklama yapılmamıştır.

Kamu personeli ve diğer görevlilerin büyük bir kısmı kendi iradeleri dışında seçim işlerinde görevlendirilmiştir.

Seçimde görevlendirilen kamu personeli ve diğer görevlilerin alacakları ücretler YSK tarafından belirlenen bankaya yatırılmakta ve süresi geldiğinde muhatapları ilgili bankaya giderek, sıraya bekleyerek, ücretlerini almaktadır.

YSK tarafından, seçim görevlilerine gönderilen SMS şu şekildedir:

"Sayın ..., İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI tarafından gönderilen paranızı Halkbank şubelerinden 06.05.2024-06.08.2024 tarih aralığında çekebilirsiniz"

Paranın yatırıldığı banka ile kamu görevlisinin bankası aynı olsa dahi yine bankaya gitmek gerekmektedir.

Oysaki seçim görevlendirmesi sırasında ilgililerden İBAN bilgisi de alınmaktadır.

Gelişen teknolojilere paralel olarak seçimde görevli kamu personeline yapılacak ödemeler e-devlet ile kolaylaştırılabilir. Şöyle ki: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şahıslara ilaç ödemesi vs. gibi adlar altında ödeme yapılacağı zaman, ödeme bekleyen kişi ödemenin yapılacağı banka hesabını e-devlet'ten belirleyebiliyor. (https://turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-banka-hesabi-tanimlama) Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ödemeler, ilgili kişinin e-devletten belirlediği bankaya yatırılmaktadır. SGK'nın yaptığı bu ödemenin avantajları şöyledir: ödeme bekleyen kişiler bankaya gitmek zorunda kalmıyor, banka görevlileri ise seçimde görev alan kişilerin ücretlerinin ödenmesinden dolayı yoğunluk yaşamıyor. Dolayısıyla, ödeme bekleyen kişilerin zamanları kendilerine kalmış oluyor.

SEÇİM ÜCRETLERİNİN, BANKADA SIRA BEKLENEREK ÖDENMESİ EMEK VE ZAMAN KAYBINA SEBEP OLMAKTADIR.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimde görevlendirilen kamu görevlilerine ve diğer görevlilere para ödeme yöntemi, ilgili kişiler adına YSK tarafından belirlenen bankaya para yatırılması ile başlamaktadır ve yatırılan paraların ilgililer tarafından bankaya gidip sıra beklenerek çekilmesi suretiyle tamamlanmaktadır. Bu şekilde yapılan para ödemeleri, para çekmek için bankaya giden kişilerin zamanlarını etkin ve verimli kullanmasını engellemektedir. Halbuki SGK'nın yaptığı gibi bir ödeme sisteminin geliştirilmesi yani seçimde görevli kişilerin ücretlerinin hangi bankaya yatacağının seçimde görev alan kamu personeli veya diğer görevliler tarafından e-devletten belirlenmesi, işlerin kolaylıkla halledilmesine sağlayacaktır. Bu iş aynı zamanda banka çalışanlarının işlerini de arttıracaktır. Yazılımla kolaylıkla halledilecek işlerin, iptidai yöntemlerle yapılması, zaman kaybı ve personel emeğinin boşa gitmesine sebep olmaktadır.