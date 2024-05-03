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THY, kabin memuru alımı için ilan açtı

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru adayı alımına yönelik iş ilanı duyurusu yayımladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 13:43, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 14:05
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Kabin memuru adayları için açılan Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar THY'ye başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, 'Kabin Memuru Adayı' unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya'daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nde yaklaşık 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, eğitim sonrası "Kabin Memuru" unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak. Bu doğrultuda açılan Take-Off Kabin ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilecek.

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