Proje okullarına öğretmen ataması nasıl olacak?
MEB proje okulları ile ilgili duyuruya çıkmış olup öğretmen alımını bir kritere bağlayıp kamuoyu ile paylaşması şeffaflık açısından önem arzettiği gibi kayırma tartışmalarının sona ermesine de katkı sunacaktır.
Proje okullarında binlerce Öğretmen/Yönetici Düzenleme Bekliyor başlığıyla
yaptığımız haberde bazı detayları ortaya koymuş aynı zamanda il içi isteğe bağlı
yer değiştirme takviminde önce proje okullarındaki sorunun çözülmesi gerektiğini,
her ertelemenin yeni sorunlar doğuracağını yazmıştık.
MEB Proje okulları ile ilgili duyuruya çıkarak takvimi hatta başvuruları da
başlattı.
Duyuru sonrası gelen bir çok mesajda atamaların nasıl yapılacağı sorusuna cevap
aranmaktadır.
Bilindiği üzere proje okullarına öğretmen atamalarında tek yetkili bakanlık.
Evet proje okulu uygulamasının başladığı (2014) tarihten itibaren bazı yöntemler
uygulanmış ya da ortaya konuşulmuş fakat nihayetinde atamaları bakanlık yapmıştır.
Örneğin;
- İlgili okul müdürünün teklifi esas olacak denilen döneminde de,
- ?ilgili il milli eğitim müdürlüğü görüşüne bakılacak denilen dönemde de Nihai
karar merci bakanlık olmuştur.
Bu yöntemlerin hiç birisi mevzuatta yer almamış olup mevzuata göre bu noktada
tek yetkili bakanlık olarak belirlenmiştir. Hatta devredilmesi mümkün olmayan
bir yetki durumu söz konusudur.
İşte bu noktada yapılan duyuru üzerinde gerçekleşecek atamalarda da tek yetki
bakanlıktadır.
Bakanlık tabii ki il milli eğitim müdürlüklerinden ya da başkaca kurumlardan
teklif alabilir ama son kararı kendisi verecektir.
Bu atama döneminde bakanlığın yeni bir mevzuat hazırlayıp proje okullarına
objektif kriterlere göre atama yapması takvim açısından çok da mümkün görülmemektedir.
Tüm bunlara rağmen MEB'in mevzuatta olmasa da kendisinin bir kriter belirlemesi
mümkündür.
Bu aşamada hiç bir tartışmaya sebep vermeyecek hizmet puanı üstünlüğü en mantıklı
kriter olarak görülmektedir.
MEB tüm başvuruları aldıktan sonra hizmet puanı esasına göre atama yapması
hatta bunu kamuoyu ile paylaşması hem tartışmaları minimize edecek hem de elini
rahatlatacaktır. Aksi yaklaşımlar yine ve yeniden tartışmalara yol açacak, yargısal
süreçlerin yaşanmasına sebebiyet verecektir.
MEB 2014 yılından beri kayırmaların merkezi haline gelen ve bu yönüyle tartışma
konusu olan proje okulu uygulaması ile ilgili olarak önümüzdeki süreçte (tüm
atama takvimleri sonrası);
- proje okulu kapsamına alınmayı,
- ?proje okulu kapsamı dışına çıkarmayı,
- ?proje okulu kapsamı dışına çıkan okullardaki öğretmen ve yöneticilerle ilgili
kuralları,
- ?proje okuluna öğretmen ve yönetici atama/görevlendirmelerde objektlf kriterleri
İçeren bir düzenlemeyi yaparak hızla proje okulu sayısını azaltmalıdır.
Bir çok yazımızda belirttiğimiz gibi okulun proje okulu kapsamı dışına çıkarılması
okula öğrencinin sınavla alınmasına engel değildir. Fakat ve maalesef başka
amaçlarla uygulamaya konulan proje okulu uygulaması "sınavla öğrenci alan okul
proje okuludur" noktasına getirilmiştir.
Bugün hiçbir projesi olmayan ya da proje denilecek uygulaması bulunmayan okullar
sadece öğrenciyi sınavla aldığı için proje okulu olarak adlandırılmakta böylece
yönetici ve öğretmen alımlarında keyfiliğin, kayırmanın merkezi haline gelmiştir.
Son söz olarak söyleyebiliriz ki proje okulları ile ilgili duyuru sonrasında
atamaların nasıl yapılacağına ilişkin bir netlik bulunmamakla birlikte bu noktada
tek yetkili olan bakanlığın tavrı atamalarda etkin olacaktır.
Maksut BALMUK
Öğretmen