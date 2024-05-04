Proje okullarına öğretmen ataması nasıl olacak?

Proje okullarında binlerce Öğretmen/Yönetici Düzenleme Bekliyor başlığıyla yaptığımız haberde bazı detayları ortaya koymuş aynı zamanda il içi isteğe bağlı yer değiştirme takviminde önce proje okullarındaki sorunun çözülmesi gerektiğini, her ertelemenin yeni sorunlar doğuracağını yazmıştık.



MEB Proje okulları ile ilgili duyuruya çıkarak takvimi hatta başvuruları da başlattı.



Duyuru sonrası gelen bir çok mesajda atamaların nasıl yapılacağı sorusuna cevap aranmaktadır.



Bilindiği üzere proje okullarına öğretmen atamalarında tek yetkili bakanlık. Evet proje okulu uygulamasının başladığı (2014) tarihten itibaren bazı yöntemler uygulanmış ya da ortaya konuşulmuş fakat nihayetinde atamaları bakanlık yapmıştır.



Örneğin;



- İlgili okul müdürünün teklifi esas olacak denilen döneminde de,



- ?ilgili il milli eğitim müdürlüğü görüşüne bakılacak denilen dönemde de Nihai karar merci bakanlık olmuştur.



Bu yöntemlerin hiç birisi mevzuatta yer almamış olup mevzuata göre bu noktada tek yetkili bakanlık olarak belirlenmiştir. Hatta devredilmesi mümkün olmayan bir yetki durumu söz konusudur.



İşte bu noktada yapılan duyuru üzerinde gerçekleşecek atamalarda da tek yetki bakanlıktadır.



Bakanlık tabii ki il milli eğitim müdürlüklerinden ya da başkaca kurumlardan teklif alabilir ama son kararı kendisi verecektir.



Bu atama döneminde bakanlığın yeni bir mevzuat hazırlayıp proje okullarına objektif kriterlere göre atama yapması takvim açısından çok da mümkün görülmemektedir.



Tüm bunlara rağmen MEB'in mevzuatta olmasa da kendisinin bir kriter belirlemesi mümkündür.



Bu aşamada hiç bir tartışmaya sebep vermeyecek hizmet puanı üstünlüğü en mantıklı kriter olarak görülmektedir.



MEB tüm başvuruları aldıktan sonra hizmet puanı esasına göre atama yapması hatta bunu kamuoyu ile paylaşması hem tartışmaları minimize edecek hem de elini rahatlatacaktır. Aksi yaklaşımlar yine ve yeniden tartışmalara yol açacak, yargısal süreçlerin yaşanmasına sebebiyet verecektir.



MEB 2014 yılından beri kayırmaların merkezi haline gelen ve bu yönüyle tartışma konusu olan proje okulu uygulaması ile ilgili olarak önümüzdeki süreçte (tüm atama takvimleri sonrası);



- proje okulu kapsamına alınmayı,



- ?proje okulu kapsamı dışına çıkarmayı,



- ?proje okulu kapsamı dışına çıkan okullardaki öğretmen ve yöneticilerle ilgili kuralları,



- ?proje okuluna öğretmen ve yönetici atama/görevlendirmelerde objektlf kriterleri

İçeren bir düzenlemeyi yaparak hızla proje okulu sayısını azaltmalıdır.



Bir çok yazımızda belirttiğimiz gibi okulun proje okulu kapsamı dışına çıkarılması okula öğrencinin sınavla alınmasına engel değildir. Fakat ve maalesef başka amaçlarla uygulamaya konulan proje okulu uygulaması "sınavla öğrenci alan okul proje okuludur" noktasına getirilmiştir.



Bugün hiçbir projesi olmayan ya da proje denilecek uygulaması bulunmayan okullar sadece öğrenciyi sınavla aldığı için proje okulu olarak adlandırılmakta böylece yönetici ve öğretmen alımlarında keyfiliğin, kayırmanın merkezi haline gelmiştir.



Son söz olarak söyleyebiliriz ki proje okulları ile ilgili duyuru sonrasında atamaların nasıl yapılacağına ilişkin bir netlik bulunmamakla birlikte bu noktada tek yetkili olan bakanlığın tavrı atamalarda etkin olacaktır.



Maksut BALMUK

Öğretmen