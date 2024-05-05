Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet: Süper Lig'de yeni rekor

'Havuzlu bungalovlar çalındı' iddiası: Gerçek ortaya çıktı
'Havuzlu bungalovlar çalındı' iddiası: Gerçek ortaya çıktı
İlçe değişikliği için sandığa gittiler
İlçe değişikliği için sandığa gittiler
'SGK Başkanı'nın 3 koltuğu, 3 maaşı ve 3 makam aracı' iddiasına yalanlama
'SGK Başkanı'nın 3 koltuğu, 3 maaşı ve 3 makam aracı' iddiasına yalanlama
Kamuda araç kullanımı azaltılacak mı? Yılmaz'dan açıklama
Kamuda araç kullanımı azaltılacak mı? Yılmaz'dan açıklama
Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi
Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak
6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak
Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak
Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyon tek haneye ulaşacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyon tek haneye ulaşacak
'Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi' paylaşımına açıklama
'Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi' paylaşımına açıklama
Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor
Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor
Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Nisanda satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Nisanda satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın logosunu belirledik
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın logosunu belirledik
Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak
Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak
Kurtulmuş: Hedef Özgürlükçü ve yeni bir anayasa
Kurtulmuş: Hedef Özgürlükçü ve yeni bir anayasa
Casusluk da yeni yargı paketinde
Casusluk da yeni yargı paketinde
Erdoğan, 'değişim' tartışmasına noktayı koydu
Erdoğan, 'değişim' tartışmasına noktayı koydu
Konkordato sahtekarları, işçiyi ve devleti soyuyorlar
Konkordato sahtekarları, işçiyi ve devleti soyuyorlar
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet: Süper Lig'de yeni rekor

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı karşılaşmadan 6-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 96 puana ulaşarak Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım olmayı başardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 20:55, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 21:39
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech 12. dakikada gol perdesini açarken, 38. dakikada sahneye çıkan Dries Mertens skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekipte 55. dakikada Caner Osmanpaşa farkı 1'e indirirken, Mauro Icardi 59. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Galatasaray, 60. dakikada Hakim Ziyech ceza sahası dışından estetik golüyle 4-1 öne geçerken, Dries Mertens'in 73. dakikada yeniden sahneye çıkmasıyla sahadan 5-1'e getirdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 85. dakikada gol perdesini kapatarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 96'ya yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada yer aldı.

SÜPER LİG PUAN REKORUNU KIRDI

Galatasaray, Sivasspor galibiyetinin ardından 96 puana ulaşarak 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 23 MAÇ

Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de çıktığı 23 maçta mağlubiyet görmedi. Öte yandan iç sahada çıktığı 18 lig maçını da kazanmayı başardı.

SON 7 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Sivasspor karşısında 2 gol atan ve 1 asist yapan Dries Mertens, Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta 12 golde pay sahibi oldu. (4 gol / 8 asist)

GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla 15 maçlık galibiyet serisi yakalayarak kendine ait olan rekoru kırmıştı. Sarı-kırmızılılar seriyi 16 maça çıkarttı.

4 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşısında sona ermiş oldu.

Dries Mertens'ten yeni sözleşme açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber