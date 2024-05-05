Dries Mertens'ten yeni sözleşme açıklaması
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens, Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, "Önümüzdeki sezon kalacak mıyım, göreceğiz. Bu hafta görüşmeler olacak." yanıtını verdi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 21:26, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 21:27
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda 2 gol 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Dries Mertens, maç sonu Galatasaray'daki geleceğiyle ilgil açıklamalarda bulundu.
Belçikalı orta saha gelecek sezon takımda olup olmayacağına yönelik gelen soruya, Önümüzdeki sezon kalacak mıyım, göreceğiz. Bu hafta görüşmeler olacak." yanıtını verdi.
Galatasaray ile 80 resmi maça çıkan Dries Mertens, bu mücadelelerde 16 gol atıp 20 asistlik performans sergiledi.Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet: Süper Lig'de yeni rekor