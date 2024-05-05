Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet: Süper Lig'de yeni rekor

Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşısında sona ermiş oldu.

Sivasspor karşısında 2 gol atan ve 1 asist yapan Dries Mertens, Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta 12 golde pay sahibi oldu. (4 gol / 8 asist)

Bu sonuçla birlikte puanını 96'ya yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada yer aldı.

Galatasaray, 60. dakikada Hakim Ziyech ceza sahası dışından estetik golüyle 4-1 öne geçerken, Dries Mertens'in 73. dakikada yeniden sahneye çıkmasıyla sahadan 5-1'e getirdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 85. dakikada gol perdesini kapatarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

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