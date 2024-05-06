Kadroya geçen belediye personeli nasıl nakil olabilir? İstisnalar nelerdir?

Bilindiği üzere 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yaklaşık 450 bin sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına imkan sağlanmış, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığında istihdam edilen sözleşmeli personel modeline benzer şekilde revize edilmiştir.

7433 sayılı Kanunda mahalli idareler personeli için 4/B sözleşmeli personel istihdamından farklı bazı düzenlemeler yapılmıştır. 657 sayılı Kanuna 7433 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen geçici 48 inci maddede; "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

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b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

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bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

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Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

- Kadroya geçen belediye sözleşmeli personel nakil olabilir mi?

Yukarıda yer velen hüküm gereğince, mahalli idarelerde 28/11/2022 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapmakta iken memur kadrolarına atanan personelin sadece mahalli idareler arasında naklinin yapılabileceği düzenlenmiştir. Nakil işlemi için ise belirli bir süre çalışma şartı öngörülmemiştir.

- 5393'e göre sözleşmeli istihdam edilme şartlarında değişiklik yapıldı

Öte yandan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine 7433 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile; "Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." hükmü eklenmiş olup 7433 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 26/1/2023 tarihinden itibaren mahalli idarelerde istihdam edilecek sözleşmeli personel en az dört yıl nakil yasağına tabi olacaktır. 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, 29/11/2022 - 25/1/2023 tarihleri arasında mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler için de dört yıl nakil yasağı uygulanacaktır. Kadroya geçtikten sonra bir yılını dolduranlar kurumlarının muvafakatiyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı elde edecektir.

- Kadroya geçen sözleşmeli personel hakkındaki nakil yasağının istinasları

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 28/02/2023 tarihli ve 140151 sayılı yazısında nakil yasağının istisnalarını saymıştır. Buna göre;

657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri DIŞINDAKİ kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacaktır. Ancak, aşağıdaki durumlarda yapılacak atamalar bu sınırlamaya tabi değildir:

a) ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler,

b) Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar.

Söz konusu istisnaların sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl nakil yasağı bulunan ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilenler hakkında da geçerli olduğu değerlendirilmektedir.