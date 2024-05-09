YÖK'ten idari personel tayin çalışması hakkında bekleyiş sürüyor

27 Şubat 2024 tarihli "YÖK, İdari Personelin Becayiş Hakkı İçin İlk Adımı Başlattı" başlıklı yazımızda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uzun bir süredir devlet üniversitelerinde görev yapan memurlar tarafından beklenen tayin hakkı için ilk adımı attığını, bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelden bir başka yükseköğretim kurumuna naklen geçiş yapmak isteyenlerin tercihlerini ilgili üniversitelerin toplayarak sisteme giriş yapacaklarını gündeme getirmiştik.



Uzun bir süredir beklenen bu adım başta eş ve sağlık mazereti yaşayan personelde büyük bir mutluluğa ve heyecana vesile oldu.

Ancak, iki ayı aşkın bir süre geçmesine karşın üniversitelerden ne kadar sayıda bir talep geldiği, toplanan bu taleplere dair nasıl bir yol ve yöntem izleneceği, belirli ünvanların bu tayin hakkından yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında kirli bilgiler sürekli gündemi meşgul etmeye devam ediyor.



Bu çerçevede, üniversite idari personeli tarafından dört gözle beklenen bu tayin hakkı düzenlemesinin ne zaman ve hangi süreçlerin izlenerek getirileceğine dair YÖK tarafından bir açıklama yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

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Edip Üzen