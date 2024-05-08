Öğretmen alımında, yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakat uygulaması yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen alımına dair açıklamayı yaptığı gün şunları da söylemişti:

"Halihazırda yasal düzenlemeye göre ve akabinde oluşturulan ikincil mevzuata göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız."

Bakan Tekin'in bu açıklamasına göre, öğretmen alımlarının yüzde 50 mülakat yüzde KPSS skoruyla yapılması için yönetmelik değişikliği hazırlanmıştır.

- 652 sayılı KHK'ya öğretmen alımı sadece sözlü sınavla yapılabilir

Ancak, öğretmen alımlarını düzenleyen ve üst mevzuat olan 652 sayılı KHK'nın Ek 4. maddesinde, öğretmen alımlarının sadece mülakatla yapılabileceğine ilişkin olarak şu hüküm yer almaktadır:

"(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak SÖZLÜ SINAV BAŞARI SIRASINA GÖRE atanır"

Kanun Hükmünde Kararnameler, kanun niteliğinde olup, yönetmeliğe göre üst bir mevzuattır. Yayımlanacak olan yönetmeliklerin üst norm olan Kanun veya KHK'lara aykırı olmaması gerekmektedir.

- Öğretmen alımı süreci tek başına yönetmelikle değiştirilemez

652 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi, öğretmen alımlarının SADECE sözlü sınav başarı sırasına göre yapılmasını öngörmüştür. Hali hazırdaki yönetmelik de bu KHK'ya uygun olarak çıkarılmıştır.

Eğer şimdi, KHK'da yer almamasına rağmen sadece yönetmelikte değişiklik yapılırsa, hukuki ihtilaf yaşanacak ve yapılacak tüm işlemler dava konusu olması halinde iptal olabilecektir. MEB'in şube müdürü atamalarında karşılaştığı davalar, iptal olan yönetici atamaları herkesin malumudur.

Milli Eğitim Bakanlığının hali hazırda teknik olarak mülakatı kaldırma yetkisi olmadığı gibi mülakatın etkisini yüzde 50'ye indirme yetkisi de bulunmamaktadır.

Bakan Yusuf Tekin'in belirtmiş olduğu şekilde yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS skorundan oluşan bir atama puanıyla öğretmen alımı yapılabilmesi için kanun çıkarılması gerekmektedir. Ülkemizde kanunları ise TBMM çıkarmaktadır. Aksi durumda yani sadece yönetmelik değişikliği yapılarak öğretmen alım sürecinin değiştirilmesi halinde zaten tartışmalı olan mülakat uygulamasına bir de kanuna aykırı öğretmen alım süreci eklenecektir.