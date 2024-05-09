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Hafız Vali, 'Hafız Kal' yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal" yarışmasının Türkiye finalinde, yarışmacılardan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birinci oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 18:13, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 18:19
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Hafız Vali, 'Hafız Kal' yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlara yönelik düzenlenen "Hafız Kal" yarışması 30 cüz, 15 cüz ve 5 cüz olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Düzenlenen ve bölge yarışmaları tamamlanan "Hafız Kal" yarışmasının Türkiye Finali Erzincan'da Müftülük Konferans Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 30 yaşın üzerinde olma şartının yeterli olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlara yönelik düzenlenen hafızlık belge şartının aranmadığı "Hafız Kal" yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erzincan'da yapılan yarışmanın Türkiye finalinde yaklaşık 41 yıldır hafız olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 cüz kategorisinin birincisi oldu. Yarışmanın 5 cüz kategorisinde ise Kilis'ten katılan Ahmet Kasir oldu. Yarışma sonrasında hafızlara plaket takdimi yapılarak toplu fotoğraf çektirildi.

Yarışmada birinci olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Türkiye finaline bende iştirak ettim. Benim kategorim 15 cüz kategorisiydi. Sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım. Benim için maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu yarışma olmasaydı da ben günde 5 sayfa 10 sayfa günlük 1 saat çalışıyorum. Ama bu yarışmanın neticesinde ilk önce 5 sayfayla başladım. Sonra günde 10 sayfa, 1 cüz, 2 cüz ve en sonda 3 cüz okuyarak, çalışarak bu yarışmaya hazırlandım. Ben 1983 yılında Konya'da kursta hafızlığımı tamamladım. O günden bugüne kadar da yaklaşık 41 yıl geçti Kur'an-ı Kerim'le irtibatımı hiç koparmadım" dedi.

Yarışmaya ev sahipliği yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise, "Bu yarışma Türkiye'de ilk kez oldu. Finali de Erzincan'da yapıldı. Meslek büyüğüm Erzurum Valisi de yarışmacı olarak katıldı. Hakikaten çok duygulandım. Diyanet İşleri Başkanlığını tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarışma düzenlemişler. Hafız olmak elbette önemli bunun sürekliliğini sağlamak için yapılan bu yarışmayı çok önemsiyorum. Bu vesileyle çok güzel ayetleri ve meallerini burada öğrenme fırsatımız oldu" diye konuştu.

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