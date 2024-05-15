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Bütçe açığı nisanda 177,8 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçesi istatistiklerini yayımladı. Nisan ayında merkezi yönetim bütçesi 177,8 milyar TL, faiz dışı denge ise 63,8 milyar TL açık verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 11:55, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 11:37
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Bütçe açığı nisanda 177,8 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 122,3 artarak 595 milyar 813 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 93,2 artışla 773 milyar 643 milyon liraya ulaştı.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110,1 yükselerek 2 trilyon 233 milyar 11 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 102,3 artarak 2 trilyon 924 milyar 323 milyon lirayı buldu.

Merkezi yönetim bütçesi nisanda 177 milyar 830 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 691 milyar 312 milyon lira açık verdi.

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