Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni müfredatın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili 'cemaatlere yakın' iddiası ortaya atıldı.

Bakan Tekin, Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat ile yaptığı söyleşide konuyla ilgili konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ile yaptığı görüşmeyi köşesinde yayınlanan Fırat, Tekin'e,

"Cemaatçi misiniz?"

diye sordu.

"Herhangi bir cemaate bağlı değilim, Milli Görüş geleneğinden geliyorum"

Herhangi bir cemaate bağlı olmadığını söyleyen Tekin, sosyal medyada kendisiyle ilgili bütün cemaatlerin isminin geçirildiğini aktardı.

Yalnızca Milli Görüş geleneğinden geldiğini belirten Tekin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum. Herkesin kaçtığı bir dönemde demokratik ve siyasi mücadele tarafında yer aldım. Erbakan Hoca'ya saygım sonsuz. Akademisyenliği seçmem onun sayesindedir."

"Atatürk'ü tabii ki seviyorum"

Fırat, daha sonra Bakan Tekin'e,

"Atatürk'ü seviyor musunuz?"

diye sordu.

Tekin, soruya

"O ne demek tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi."

yanıtını verdi.