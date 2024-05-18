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Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayışımız, istikrarlı bir politikayla artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının insanüstü gayretlerini takdirle karşılamakla birlikte, iş yükünü hafifletecek istihdam politikalarına büyük önem verdiklerini belirterek "2024 yılı içinde 15 bini hemşire, 2 bini de ebe olmak üzere toplam 17 bin ebe ve hemşire istihdamı gerçekleştirdik. Ebe ve hemşire sayışımız, istikrarlı bir politikayla artacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 16:40, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 16:57
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Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayışımız, istikrarlı bir politikayla artacak

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde düzenlenen programda konuştu.

Bir insanın doğumdan ölümüne kadar aldığı sağlık hizmetinde ebe ve hemşirenin görev üstlendiğini vurgulayan Koca, ebeler ve hemşirelerin hastalar ve sağlık sistemi açısından daima büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Ebelerin hamilelik takibinde, doğum esnasında ve sonrasında annelerin yanında olduğunu, hemşirenin ise teşhis konulduktan sonra tedaviyi takip ettiğini kaydeden Koca, bu meslek çalışanlarının olmaması durumunda doğum sürecinin zorlaşabileceğini, tedavilerin planlandığı gibi yürümeyebileceğini ve şifanın umulduğu kadar hızlı gerçekleşemeyebileceğini söyledi.

Hemşireleri ameliyathanede "cerrahın yardımcı eli", poliklinikte "şifa sanatının ustaları" olarak tanımlayan Koca, "Sağlık hizmetinde iletişimin kolaylaştırıcı köprülerisiniz. Bu sözleri, sizlerin yöneticisi konumunda olduğum için söylemiyorum. Bu inandığım sözleri, 36 yıllık hekim olarak söylüyorum. 6 yıldır sizleri daha yakından tanıdığım için daha büyük bir inançla söylüyorum." diye konuştu.

- "Ebeliğin ve hemşireliğin saygınlığını daha iyi bir noktaya taşımayı görev addediyorum"

Ebe ve hemşirelerin sağlık sisteminde muadili olmadığını ve görevlerini başkalarının üstlenemeyeceğini dile getiren Koca, buna rağmen bu görevi yapanlara yönelik mesleki ve toplumsal algının gerilerde olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, konuşmasına şöyle devam etti:

"En kolay akla gelen örnek olarak anayım. Hemşire olabilmek için alınması gereken eğitimin bilimsel yönü üzerinde düşünülmez. Yine yatan hasta ve onun refakatçisi gözünde çoğu kere bir takipçi gibi görülebilir. Hemşirenin, kritik anların sinyalini alan ilk kişi olduğu unutulabilir. Hekimlikle, hemşireliğin birbirinin tamamlayıcısı olduğu da dikkatten kaçabilir. Bunlar, verilebilecek diğer örnekler, bu mesleklerin hakikatlerine ilişkin değil, yıllar içinde oluşmuş hatalı imajlar, algılardır. 2024 yılının Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası kutlaması sebebiyle yaptığım bu konuşmada şu cümlemi kaydetmenizi rica ediyorum. Bu mesleklerin, ebelik ve hemşireliğin saygınlığını daha iyi bir noktaya taşımayı görev addediyorum. Öte yandan bilinmesi gerekir ki saygınlık, sağlık meslek gruplarından bir diğerini dışlayacak şekilde herhangi birine mahsus değildir."

- Şiddetin önlenmesi ve özlük haklarındaki iyileşmeler

Ebe kelimesinin eskiden "anne, büyükanne, süt anne" gibi anlamlara geldiğini, hemşire kelimesinin ise daha çok "kız kardeş" anlamında kullanıldığını aktaran Koca, "Bu kelimelerin eski hikayeleri, bu meslekler hakkında az da olsa bir şeyler söylüyor. Elbette meslekler, eski anlamlara indirgenemez ama özleri hakkında bir söz söyler. Bu söz de insana, hastaya yakınlıktır. Bu yakınlık, profesyonellikle yeni bir çerçeve kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, salgınla mücadele döneminin ve depremin ardından kendini hayat kurtarmaya adayan hemşirelerin, felaketin içinde doğan bebekleri kucağına alan ebelerin asla unutulmayacağının altını çizdi.

Sağlık sisteminin büyük bir değişimden geçtiğine işaret eden Koca, sağlık çalışanlarına yönelik özlük haklarının iyileştirmesi, şiddetin önüne geçilmesi çalışmaları gibi pek çok gelişmenin yasalarla kalıcı hale getirildiğini kaydetti.

- "Yakında Normal Doğum Eylem Planı'nı uygulamaya koyacağız"

Ebelerin yetki sınırlarını genişleten bir yasal düzenlemenin ise bu yılın başında yapıldığını hatırlatan Koca, "Doğum sırasında gereken küçük tıbbi müdahalelerin yapılması güvence altına alınmıştır. Böylece ebelerimizin mesleki anlamda daha güçlü olmasını sağlamış olduk. Mesleki konumu güçlendirilmiş ebelerimizle yakında Normal Doğum Eylem Planı'nı birlikte uygulamaya koyacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Ebe ve hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın insanüstü gayretlerini takdirle karşılamakla birlikte, iş yükünü hafifletecek istihdam politikalarına da büyük önem veriyoruz. 2024 yılı içinde 15 bini hemşire, 2 bini de ebe olmak üzere toplam 17 bin ebe ve hemşire istihdamı gerçekleştirdik. Ebe ve hemşire sayımız istikrarlı bir politikayla artacak." diye konuştu.

Emeğe karşı daima duyarlı olacaklarını söyleyen Koca, "Ekonomik, sosyal imkanlarınızı geliştirerek, sizlere daha müreffeh bir hayat, daha iyi bir çalışma ortamı sunmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

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