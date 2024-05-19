Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerginlik: Fenerbahçe formalı taraftara tepki
Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi.
Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda sarı kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçı için RAMS Park'ta
📌 Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesislerinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi.DHA Spor (@dhaspor) May 19, 2024
Süper Ligin 37nci haftasında RAMS Parkta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda. pic.twitter.com/AjauoOeZdM
Takımın tesislerden çıkışını bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi.
Ardından sarı kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı.
Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.