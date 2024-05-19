Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerginlik: Fenerbahçe formalı taraftara tepki

Takımın tesislerden çıkışını bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi.

📌 Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesislerinde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Süper Ligin 37nci haftasında RAMS Parkta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda. pic.twitter.com/AjauoOeZdM

Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda sarı kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net