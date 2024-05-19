Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 21:07, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 21:13
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçı için RAMS Park'taLider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 kazandı. Böylece şampiyonluk yarışında puan farkı 3 e indi.