Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin

Ligin son haftasında Fenerbahçe, küme düşen İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Sarı lacivertliler bu galibiytle puanını 96'ya yükseltip lider Galatasaray ile arasındalkş farkı 3 puana indirdi.

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