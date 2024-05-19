Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 21:07, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 21:24
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, 37. haftada kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle kritik karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Alexander Djiku maçın 21. dakikasında kırmızı kart gördü.
Sarı lacivertliler bu galibiytle puanını 96'ya yükseltip lider Galatasaray ile arasındalkş farkı 3 puana indirdi.
Ligin son haftasında Fenerbahçe, küme düşen İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçı için RAMS Park'ta