İşte Haziran Ayı Mesleki Çalışma Programı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı sene sonu mesleki çalışmaları eğitim kurumlarında yüz yüze olacak şekilde planlanmıştır. Öğretmenlerimiz talepte bulunmaları halinde görev yaptıkları ilin dışında istedikleri il/ilçede görev yaptıkları kurum türü ve kademesine uygun eğitim kurumlarında mesleki çalışmalara katılabileceklerdir.

Mesleki çalışma döneminde öğretmenlerimizin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarını incelemeleri beklenmektedir. Geliştirilen öğretim programlarının "ortak metin" bölümü tüm öğretmenlerimizce, alana özgü hazırlanan öğretim programları ise ilgili alan öğretmenlerince incelenecektir. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenler, "ortak metin" bölümüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra mesleki çalışmalarını okul/kurum müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda ekli programa göre sürdüreceklerdir.

Bu çerçevede;

-Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenlerimizi mesleki çalışmalar konusunda bilgilendirecek ve görev yaptığı ilin dışında mesleki çalışmalara katılacakların taleplerini alıp il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bilgi vereceklerdir.

-Bulundukları ilin dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenlerimiz, mesleki çalışmaya katılacağı il/ilçe bilgilerini 20 Mayıs -2 Haziran 2024 tarihleri arasında veri.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak forma işleyeceklerdir.

-İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri kendilerinin sorumluluk alanında mesleki çalışma yapmak isteyen öğretmenlerimizin taleplerini 3-5 Haziran 2024 tarihlerinde MEBBİS modülü üzerinden alacaklar ve mesleki çalışmanın yapılacağı okul/kurum ve çalışmaya katılacak öğretmenlerin planlamasını (il dışından gelecek öğretmenlerin mesleki çalışmaya katılacağı okulun belirlenmesinde öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu ile aynı kademe ve derecede olmasına dikkat ederek) en geç 15 Haziran 2024 tarihine kadar sonuçlandırıp duyuracaklardır.

-Mesleki çalışma döneminde okul öncesi ve sınıf öğretmenleri mesleki çalışmalarını görev yaptıkları ya da ilişkilendirildikleri okullarda zümreler halinde yapacaklardır. Ancak il dışı talepleri nedeniyle öğretmen sayısı 5'in altında kalan veya toplam sayısı 5'in altında olan eğitim kurumlarındaki öğretmenler mesleki çalışmalarını il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak planlama doğrultusunda farklı okul/kurumlarda gerçekleştirebileceklerdir.

-Alanında program değişikliği olan diğer alan öğretmenleri mesleki çalışmalarını eğitim bölgesi düzeyinde veya il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak planlama doğrultusunda belirlenecek eğitim kurumlarında zümreler bazında yapacaklardır.

-Mesleki çalışmalar kapsamında bir araya gelen öğretmenler değerlendirmelerini, Ek-1 ve Ek-2 formda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapacaklardır.

-Kurban Bayramı sonrası 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde çalışanların idari izinli sayılmaları durumunda alanında program değişikliği olan öğretmenlerimiz Ek-1 formda belirtilen çalışmaları 24- 25 Haziran 2024 tarihlerinde, Ek-2 formda belirtilen çalışmaları ise 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde 2 gün olacak şekilde yapacaklardır.

-Alanında öğretim programı değişikliği olmayan öğretmenlerimiz ise idari izin verilmesi durumunda Ek-1 form çalışmalarını 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, genel müdürlükler bazında kendilerine verilen konularda yapacakları çalışmaları ise 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde 2 gün olacak şekilde yapacaklardır.

-Görev yaptığı okul dışında mesleki çalışmasını tamamlayan öğretmenlerin mesleki çalışmaya katılım durumları kadrolarının bulunduğu okula yazılı olarak bildirilecektir.

Haziran Ayı Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR