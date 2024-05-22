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Polis Amirleri (PAEM) yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik

Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) giriş şartlarında değişiklik yapıldı. Düzenleme 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 09:11, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 09:13
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Polis Amirleri (PAEM) yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik

22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede, 2015 tarihli Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği bütünüyle değiştirilmiştir. Yeni yönetmelik için tıklayınız.

PAEM'e giriş yönetmeliğinde yapılan iki önemli değişiklik şu şekildedir:

1- Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM), KPSS puanı ile başvurusu alınacak lisans mezunu adaylar arasından yapılacak alımda, yaş şartı 28'ten 30'a yükseltildi. Daha önce en yüksek KPSS puanlı 10 katı aday sınava alınırken, yeni dönemde 8 katı aday eleme sınavlarına alınacak.

2- PAEM'lere analitik düşünen polis memurları alınacak.
Polislikte fiilen 2 yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından amir adayı alımı devam edecek. Ancak yazılı sınav konularında değişiklik yapıldı. Amir olmak isteyen polis memurları için yapılacak çoktan seçmeli sınavda "Genel kültür ve analitik düşünme"nin ağırlığı yüzde 30 olarak belirlendi. Daha önce analitik düşünme konusu yer almıyordu.

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